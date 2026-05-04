"Занадто близько до кордону з РФ": Оборонні сили Фінляндії пояснили, чому не збили дрони над країною
У неділю, 3 травня, фінські військові не намагалися перехопити дрони, що порушили повітряний простір країни, оскільки БпЛА перебували надто близько до російського кордону.
Про це заявили в Оборонних силах Фінляндії, пише Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пояснення, чому дрони не збили
"У мирний час перехоплення дронів неможливе біля самого кордону або в повітряному просторі іншої держави", - пояснили у пресслужбі Оборонних сил.
Раніше фінські військові зазначали, що не перехоплюють дрони, доки вони не будуть точно ідентифіковані, і не вживають заходів, якщо існує ризик потрапляння боєприпасів на територію Росії.
У неділю Сили оборони запровадили тимчасову заборону на польоти в районі міст Котка та Хаміна у східній частині Фінської затоки. Це необхідно для того, щоб унеможливити присутність іншого повітряного руху в цьому районі. У такій ситуації військові отримують більше свободи для перехоплення дронів або інших можливих загроз.
Розслідуванням порушення повітряного простору займається Прикордонна служба, а Сили оборони не коментують, чи вдалося ідентифікувати дрони.
За наявною інформацією, дрони залетіли до Фінляндії з півдня і прямували до східної частини Фінської затоки.
"Виявлені у фінському повітряному просторі дрони не перетинали територію країни, а деякий час летіли вздовж кордону, а потім попрямували на схід, покинувши повітряний простір Фінляндії", – повідомили в Оборонних силах.
Дрони у Фінляндії
Рішуче не збивали дрони...
цілком може бути. тоді добре шо не сбили.