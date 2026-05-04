"Занадто близько до кордону з РФ": Оборонні сили Фінляндії пояснили, чому не збили дрони над країною

невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії

У неділю, 3 травня, фінські військові не намагалися перехопити дрони, що порушили повітряний простір країни, оскільки БпЛА перебували надто близько до російського кордону.

Про це заявили в Оборонних силах Фінляндії, пише Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пояснення, чому дрони не збили 

"У мирний час перехоплення дронів неможливе біля самого кордону або в повітряному просторі іншої держави", - пояснили у пресслужбі Оборонних сил.

Раніше фінські військові зазначали, що не перехоплюють дрони, доки вони не будуть точно ідентифіковані, і не вживають заходів, якщо існує ризик потрапляння боєприпасів на територію Росії.

У неділю Сили оборони запровадили тимчасову заборону на польоти в районі міст Котка та Хаміна у східній частині Фінської затоки. Це необхідно для того, щоб унеможливити присутність іншого повітряного руху в цьому районі. У такій ситуації військові отримують більше свободи для перехоплення дронів або інших можливих загроз.

Розслідуванням порушення повітряного простору займається Прикордонна служба, а Сили оборони не коментують, чи вдалося ідентифікувати дрони.

За наявною інформацією, дрони залетіли до Фінляндії з півдня і прямували до східної частини Фінської затоки.

"Виявлені у фінському повітряному просторі дрони не перетинали територію країни, а деякий час летіли вздовж кордону, а потім попрямували на схід, покинувши повітряний простір Фінляндії", – повідомили в Оборонних силах.

Дрони у Фінляндії

  • Нагадаємо, що у неділю, 3 травня, невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією.
  • Своєю чергою фінський мовник Yle повідомив, що було зафіксовано два безпілотники, які порушили повітряний простір країни.

+22
Коаліція рішучих
04.05.2026 17:53 Відповісти
+9
Нігуя собі відмазки - ніхто не хоче зв"язуватись з кацапами - тільки щоки надимають
04.05.2026 17:54 Відповісти
+8
тому війна в Україні ен закінчується. Вони всі вумні , за чужий рахунок як і ти
04.05.2026 18:06 Відповісти
Коаліція Добровольців. Немає там слова рішучість
04.05.2026 18:39 Відповісти
Не пословам, а подіям.
Рішуче не збивали дрони...
04.05.2026 19:55 Відповісти
Вони добре знали що дрони можуть бути українські і не хотіли їм перешкоджати летіти на ціль, але говорити щось треба.
04.05.2026 17:58 Відповісти
Чергове позорище на потіху кремлю
04.05.2026 17:56 Відповісти
Це ж наші дрони, тому на потіху Києву
04.05.2026 18:16 Відповісти
Ну ти натупив. Фіни красавчики.
04.05.2026 23:39 Відповісти
*в перекладі з фінського - засцяли
04.05.2026 17:58 Відповісти
В перекладі з фінської - наша ППО українським дронам заважати не буде. Старанніше вчи мови
04.05.2026 23:41 Відповісти
Фінські Діди в труні крутяться від таких імпотентих нащадків які всього ссуться
04.05.2026 17:58 Відповісти
Вони розумні і мислять перед тим як щось робити.
04.05.2026 18:00 Відповісти
А я тут при чому? Я не громадяни України і ніколи не був, та й старий.
04.05.2026 20:19 Відповісти
Вони хитрі. Вони думають що тільки дебіли воюють.
04.05.2026 18:08 Відповісти
Ніхто не зізнається що не вміє.
04.05.2026 18:06 Відповісти
Сцикуни
04.05.2026 18:07 Відповісти
Союзники пропустили наші дрони. Читай уважно ...з півдня на схід.
04.05.2026 23:44 Відповісти
Перед тим як матюкатися, подивіться на мапу. Очевидно мова йде про українські дрони.
04.05.2026 18:24 Відповісти
"деякий час летіли вздовж кордону, а потім попрямували на схід "
цілком може бути. тоді добре шо не сбили.
04.05.2026 18:45 Відповісти
Якась абсолютно дивна й викривлена логіка у фінів. Виходить, якщо вони зіб'ють цей дрон над своєю територією, але близько до кордону з рф, то вони панічно бояться, аби він, не дай боже, не впав на російську сторону. А те, що цей апарат може впасти десь у них і вбити купу власних громадян - це для них, виходить, дрібниці? Взагалі, вся ця їхня бездіяльність, офіційні реакції та недолугі виправдання виглядають якось по-дитячому сцикливо та абсолютно імпотентно. Он турки - молодці. Свого часу зафігачили російський винищувач, який залетів лише на пару кілометрів у їхній повітряний простір, і взагалі не парилися, куди він там ,,приземлиться'' У цьому інциденті теж винна виключно росія - це вона розв'язала війну, і все, що зараз відбувається, є прямим наслідком її агресії. Тож хай і отримує ,,віддачу'' по повній. Фінам варто припинити перейматися долею цих покидьків з ,,боліт''. Впало б їм на голову - ну й хрін з ними, отримали б по заслузі....
04.05.2026 18:30 Відповісти
Правильно роблять що не збивають, може якраз він долетів до цілі.
04.05.2026 20:22 Відповісти
Це в тебе дивна логіка або відсутня, у фінів з логікою все гут. Дрони летіли вздовж кордону з півдня і полетіли на схід. Якщо не поняв відкрий карту і подивись шо там на південь від фінів і на схід.
04.05.2026 23:49 Відповісти
Дивно, що ти апелюєш до карти, але абсолютно ігноруєш те, що відбувається в радіоефірі та політичному полі. Твоя порада ,,відкрити карту'' була б доречною, якби ми обговорювали шкільний похід, а не гібридну війну, де географія - це лише декорація. Ти бачиш просто напрямок руху на папері, а я дивлюся трохи ширше за лінію кордону на карті , і моя логіка базується не на "шкільному атласі", а на розумінні тактики гібридної агресії, про яку, до речі, детально розбирав той же Віталій Портников. Я приведу і поясню тобі декілька фактів, які ти, очевидно, упустив. Справа ж не в тому, що ці дрони кудись там і чомусь ,,самі полетіли'', а в тому, що росіяни системно й навмисно використовують потужні засоби радіоелектронної боротьби (спуфінг та джамінг), аби глушити сигнал, збивати з курсу українські БПЛА. Їхня мета - не просто зупинити дрон, а "перехопити" його управління або підмінити GPS-координати так, щоб він залетів у повітряний простір НАТО . росіяни буквально ,,***********'' ці апарати в повітряний простір Фінляндії, щоб подивитися на іх реакцію, спровокувати конфлікт або просто виставити НАТО безпорадним. Це свідома провокація. Це і свідома пастка: якщо Фінляндія не збиває - це виглядає як слабкість і створює загрозу для власних громадян, а якщо збиває і уламки падають на територію рф - кремль отримує картинку для пропаганди про ,,напад НАТО''. І от тут вмикається та сама викривлена логіка, про яку я писав: фіни панічно переживають за спокій агресора, хоча саме росія цей інцидент і створила. Це виглядає як спроба бути ввічливим із грабіжником, який щойно кинув тобі цеглину у вікно. Турбота про те, щоб (не дай боже) нічого не впало на територію країни, яка фактично і спрямувала цей дрон до твого кордону маніпуляціями РЕБ - це і є викривлена логіка. Пріоритетом має бути безпека власних кордонів і громадян, а не комфорт "сусідів-терористів''на болотах. Туреччина свого часу чітко показала, що мова сили - єдина, яку розуміє москва: залетів, отримав ракету, впав де впав- і все, питання закрите, більше ніхто ,,випадково'' туди не залітав. Чіткі червоні лінії завжди працюють краще за недолугі виправдання...... А ці виправдання фінів та іх відвертий страх перед ,,болотами'' лише дають агресору сигнал, що можна тиснути і далі. Фінляндія зараз намагається грати в "обережність", але в умовах війни така позиція лише завжди заохочує агресора до нових кроків.....Історією це доведено вже сотні разів...Особливо у стосунках з росією....Тож з моєю логікою все цілком гаразд. Я дивлюся на ситуацію як на комплексний конфлікт, а не просто як на рух точки по екрану,і по карті, і я розумію, що в цій грі в ,,піжмурки'' перемагає той, хто б'є першим, а не той, хто шукає зручне місце для падіння чужого дрона. Раджу і тобі заглибитися в те, як працює ******* війна, перш ніж так зверхньо когось повчати.
05.05.2026 09:39 Відповісти
Но через 2-3 года наверное начнёте? К 2030му году по плану должны начать как бы.
04.05.2026 18:50 Відповісти
Суомі сцикулінен збівайтен мирні рашистіярен друонен. Бо Траампаксен нікому не дозволяйнен обіжайттоо його руусосвінен тоорговен партнірен.
04.05.2026 21:02 Відповісти
Засцяли, і якщо б це були кацапські дрони, то і смердіти б не починали!
04.05.2026 21:13 Відповісти
 
 