Матернова об атаке на Киев: Россия устроила в столице настоящий ад

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала ночную атаку РФ на Киев "настоящим адом". Она заявила, что это был один из самых масштабных комбинированных ударов с начала полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Матерновой на ее странице в Facebook.

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"Создавалось впечатление, будто значительная часть города была охвачена пламенем. Люди провели ночь в бомбоубежищах. Многие из тех, кто не успел туда вовремя, погибли или сейчас борются за жизнь в больницах. В то время, как я пишу эти слова, многие люди до сих пор остаются заблокированными под обломками горящих зданий. Власти подтвердили 13 погибших и 84 раненых. Пока что. Боюсь, что окончательное число жертв будет больше", – написала она.

Матернова рассказала, что проснулась посреди ночи из-за сигнала воздушной тревоги и была вынуждена спуститься в укрытие.

"Я никогда не видела его таким переполненным, как прошлой ночью; многие люди, очевидно, прислушались к предупреждению президента Зеленского, который из-за угрозы нападения досрочно прервал свою поездку в Ирландию", – отметила она.

По словам дипломатки, ночная атака стала одной из самых масштабных комбинированных воздушных атак на Киев и другие украинские города с начала полномасштабного вторжения и длилась более 12 часов.

Российский удар затронул район проживания дипломатов

Матернова сообщила, что во время атаки Россия также нанесла удар по району, где проживают иностранные дипломаты. По ее словам, никто из них не пострадал, однако личные вещи были повреждены в результате пожара, возникшего в здании.

"Каждая ночь в Украине похожа на игру в русскую рулетку. Мы не жалуемся. Мы здесь, чтобы выполнять свою работу, и будем это делать и в дальнейшем. Но нельзя отрицать психологическое бремя, которое несет жизнь в такие ночи", - подчеркнула посол ЕС.

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