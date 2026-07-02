Матернова про атаку на Київ: Росія влаштувала у столиці справжнє пекло

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала нічну атаку РФ на Київ "справжнім пеклом". Вона заявила, що це був один із наймасштабніших комбінованих ударів від початку повномасштабної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Матернової на її фейсбук-сторінці.

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"Складалося враження, ніби значна частина міста палала. Люди провели ніч у бомбосховищах. Багато з тих, хто не встиг туди вчасно, загинули або зараз борються за життя в лікарні. У той час, як я пишу ці слова, багато людей досі залишаються заблокованими під уламками палаючих будівель. Влада підтвердила 13 загиблих і 84 поранених. Поки що. Боюся, що остаточна кількість жертв буде більшою", – написала вона.

Матернова розповіла, що прокинулася посеред ночі через сигнал повітряної тривоги та була змушена спуститися до укриття.

"Я ніколи не бачила його таким переповненим, як минулої ночі; багато людей, очевидно, прислухалися до попередження президента Зеленського, який через загрозу нападу достроково перервав свою поїздку до Ірландії", – зазначила вона.

За словами дипломатки, нічна атака стала однією з наймасштабніших комбінованих повітряних атак на Київ та інші українські міста з початку повномасштабного вторгнення і тривала понад 12 годин.

Російський удар зачепив район проживання дипломатів

Матернова повідомила, що під час атаки Росія також завдала удару по району, де проживають іноземні дипломати. За її словами, ніхто з них не постраждав, однак особисті речі були пошкоджені внаслідок пожежі, яка виникла в будівлі.

"Кожна ніч в Україні схожа на гру в російську рулетку. Ми не скаржимося. Ми тут, щоб виконувати свою роботу, і будемо це робити й надалі. Але не можна заперечувати психологічний тягар, який несе життя в такі ночі", – підкреслила посол ЄС.

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