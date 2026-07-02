Забронировал в обмен на зарплату: в Харькове будут судить должностное лицо коммунального предприятия
Перед судом предстанет 28-летний начальник одного из участков коммунального предприятия Харьковского горсовета, который фиктивно устраивал людей на работу.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
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По данным следствия, в начале августа 2024 года он решил воспользоваться статусом своего учреждения, относящегося к критически важным и имеющего право резервировать сотрудников, и договорился со своим знакомым призывного возраста о содействии в трудоустройстве.
Главным условием соглашения было то, что мужчина лишь формально будет числиться на должности рабочего по комплексной уборке для получения отсрочки от призыва, а в обмен на это должен будет отдавать свою заработную плату.
Схема действовала с августа 2024 года по ноябрь 2025 года. На протяжении всего этого периода начальник участка умышленно скрывал факты прогулов своего подчиненного и обеспечивал видимость его работы.
В результате этих махинаций коммунальному предприятию был нанесен ущерб на сумму более 160 тыс. гривен - именно столько было безосновательно выплачено фиктивному работнику.
Прокурор Харьковской областной прокуратуры утвердил и направил в суд в отношении начальника участка обвинительный акт по следующим фактам:
- препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период;
- завладение должностным лицом чужим имуществом путем злоупотребления своим положением, совершенное в условиях военного положения.
Обвиняемый искренне раскаялся, активно содействовал раскрытию правонарушения и возместил причиненный ущерб в полном объеме. Кроме того, он обязуется перечислить 200 тысяч гривен на нужды ВСУ.
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