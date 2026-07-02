Забронював в обмін на зарплату: у Харкові судитимуть посадовця комунального підприємства

Перед судом постане 28-річний начальник однієї з дільниць комунального підприємства Харківської міськради, який фіктивно працевлаштовував осіб.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, на початку серпня 2024 року він вирішив скористатися статусом своєї установи, що відноситься до критично важливих і має право бронювати співробітників, та домовився зі своїм знайомим призовного віку про сприяння у працевлаштуванні.

Головною умовою угоди було те, що чоловік лише формально рахуватиметься на посаді робітника з комплексного прибирання для отримання відстрочки від призову, а в обмін на це має віддавати свою заробітну плату.

Схема діяла з серпня 2024 до листопада 2025 року. Протягом усього цього періоду начальник дільниці умисно приховував факти прогулів свого підлеглого та забезпечував створення видимості його роботи.

Внаслідок цих махінацій комунальному підприємству завдано збитків на суму понад 160 тис. гривень — саме стільки було безпідставно виплачено фіктивному працівнику.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив і направив до суду стосовно начальника дільниці обвинувальний акт за фактами:

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період;

заволодіння службовою особою чужим майном шляхом зловживання своїм становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Обвинувачений щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю правопорушення та відшкодував завдані збитки у повному обсязі. Крім того, зобов’язується передати 200 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

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