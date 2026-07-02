Еврокомиссар Кос об ударе РФ по Украине: Наше осуждение должно сопровождаться решительной поддержкой
Еврокомиссар Марта Кос осудила массированный удар России по Украине, при этом подчеркнув, что осуждение должно сопровождаться решительной поддержкой.
Об этом она сообщила в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Россия всю ночь засыпала Киев ракетами и дронами. Людей убивали в их собственных домах. Среди десятков раненых - дети. Сотрудников ЕС пришлось эвакуировать в укрытия.
Наше осуждение должно сопровождаться решительной поддержкой. Украина нуждается в средствах для самообороны и надежном пути к членству в ЕС. Россия ведет войну, чтобы уничтожить Украину как нацию и лишить ее европейского будущего. Европа должна позаботиться о том, чтобы ей это не удалось", - подчеркнула она.
Массированный обстрел Киева 2 июля
В ночь на 2 июля 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.
По последним подтвержденным данным:
- погибли не менее 18 человек;
- почти 90 получили ранения, среди них двое детей;
- повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
- спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе - 15-летнюю девушку и ее семью.
Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:
- Дарницкий;
- Деснянский;
- Святошинский;
- Соломенский;
- Голосеевский;
- Печерский;
- Подольский;
- Оболонский.
В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.
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