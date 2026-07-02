Єврокомісарка Кос про удар РФ по Україні: Наше засудження має супроводжуватися рішучою підтримкою
Єврокомісарка Марта Кос засудила російський масований удар по Україні, водночас наголосивши, що засудження має супроводжуватися рішучою підтримкою.
Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Росія всю ніч засипала Київ ракетами та дронами. Людей убивали у власних домівках. Серед десятків поранених - діти. Співробітників ЄС довелося евакуювати до укриттів.
Наше засудження має супроводжуватися рішучою підтримкою. Україна потребує засобів для самооборони та надійного шляху до членства в ЄС. Росія веде війну, щоб знищити Україну як націю та позбавити її європейського майбутнього. Європа має подбати про те, щоб їй це не вдалося", - наголосила вона.
Масований обстріл Києва 2 липня
У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.
За останніми підтвердженими даними:
- загинули щонайменше 18 людей;
- майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;
- пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
- рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.
Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:
- Дарницький;
- Деснянський;
- Святошинський;
- Солом'янський;
- Голосіївський;
- Печерський;
- Подільський;
- Оболонський.
Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.
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