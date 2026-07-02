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Новини Обстріли Києва Масований комбінований удар
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Єврокомісарка Кос про удар РФ по Україні: Наше засудження має супроводжуватися рішучою підтримкою

У ЄС прокоментували масований удар РФ по Києву

Єврокомісарка Марта Кос засудила російський масований удар по Україні, водночас наголосивши, що засудження має супроводжуватися рішучою підтримкою.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Росія всю ніч засипала Київ ракетами та дронами. Людей убивали у власних домівках. Серед десятків поранених - діти. Співробітників ЄС довелося евакуювати до укриттів.

Наше засудження має супроводжуватися рішучою підтримкою. Україна потребує засобів для самооборони та надійного шляху до членства в ЄС. Росія веде війну, щоб знищити Україну як націю та позбавити її європейського майбутнього. Європа має подбати про те, щоб їй це не вдалося", - наголосила вона.

Читайте: Внаслідок ударів РФ травмовано тварин у Київському зоопарку. ФОТОрепортаж

Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

  • загинули щонайменше 18 людей;
  • майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;
  • пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
  • рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

  • Дарницький;
  • Деснянський;
  • Святошинський;
  • Солом'янський;
  • Голосіївський;
  • Печерський;
  • Подільський;
  • Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

Також дивіться: 28 балістичних ракет вдарили по Києву вночі. Це одна з найбільших атак на столицю, - Ігнат. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (34817) Євросоюз (15343) Кос Марта (66)
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Топ коментарі
+2
Русня на вас сцяла з реготом.
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02.07.2026 13:51 Відповісти
+1
Чи не помилилась єврокомісарка Кос?Можливо,рішуча підтримка повинна супроводжуватись засудженням ?
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02.07.2026 13:54 Відповісти
+1
О, здається щось новеньке - "рішуча підтримка". Чому не "дуже рішуча підтримка" - духу не вистачає? Шо там по грошам кацапським? Хоч десяток євро вже відслинили? Може це "рішуча підтримка" від Угорщини, чи Польщі?
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02.07.2026 13:54 Відповісти

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