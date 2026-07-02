Єврокомісарка Кос про удар РФ по Україні: Наше засудження має супроводжуватися рішучою підтримкою

Єврокомісарка Марта Кос засудила російський масований удар по Україні, водночас наголосивши, що засудження має супроводжуватися рішучою підтримкою.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Росія всю ніч засипала Київ ракетами та дронами. Людей убивали у власних домівках. Серед десятків поранених - діти. Співробітників ЄС довелося евакуювати до укриттів.

Наше засудження має супроводжуватися рішучою підтримкою. Україна потребує засобів для самооборони та надійного шляху до членства в ЄС. Росія веде війну, щоб знищити Україну як націю та позбавити її європейського майбутнього. Європа має подбати про те, щоб їй це не вдалося", - наголосила вона.

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Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

загинули щонайменше 18 людей;

майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;

пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;

рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

Дарницький;

Деснянський;

Святошинський;

Солом'янський;

Голосіївський;

Печерський;

Подільський;

Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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