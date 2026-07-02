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Новости Разминирование украинских территорий
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Саперы Минобороны с начала года разминировали более 4,7 тысячи гектаров, - Минобороны

Саперы Минобороны разминировали более 4,7 тыс. гектаров деоккупированных территорий

С начала 2026 года саперы Министерства обороны Украины разминировали 4 715 гектаров деоккупированных территорий. За шесть месяцев они обнаружили и обезвредили 1 914 взрывоопасных предметов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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В течение первого полугодия военные специалисты обследовали и очистили от мин и взрывоопасных остатков войны 831,85 гектара сельскохозяйственных угодий, 16,14 километра автомобильных дорог, 6,72 километра линий электропередач и 186,33 километра железнодорожных путей.

"В течение первого полугодия 2026 года подразделения по разминированию очистили от мин и взрывоопасных остатков войны 4 715 гектаров деоккупированных территорий", - сообщили в Минобороны.

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С начала полномасштабной войны уничтожено более 482 тысяч боеприпасов

В Министерстве обороны отметили, что в целом с начала полномасштабного вторжения саперы уже обезвредили 482 330 взрывоопасных предметов и боеприпасов.

К гуманитарному разминированию деоккупированных территорий привлечены подразделения разминирования Вооруженных сил Украины, а также Государственной специальной службы транспорта.

В Главном управлении противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности подчеркнули, что работы по очистке деоккупированных территорий продолжаются.

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