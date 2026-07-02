Сапери Міноборони від початку року розмінували понад 4,7 тисячі гектарів, - Міноборни

Від початку 2026 року сапери Міністерства оборони України розмінували 4 715 гектарів деокупованих територій. За шість місяців вони виявили та знешкодили 1 914 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

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Упродовж першого півріччя військові фахівці обстежили та очистили від мін і вибухонебезпечних залишків війни 831,85 гектара сільськогосподарських угідь, 16,14 кілометра автомобільних доріг, 6,72 кілометра ліній електропередач і 186,33 кілометра залізничних колій.

"Упродовж першого півріччя 2026 року підрозділи розмінування очистили від мін і вибухонебезпечних залишків війни 4 715 гектарів деокупованих територій", – повідомили у Міноборони.

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Від початку великої війни знищили понад 482 тисячі боєприпасів

У Міністерстві оборони зазначили, що загалом від початку повномасштабного вторгнення сапери вже знешкодили 482 330 вибухонебезпечних предметів і боєприпасів.

До гуманітарного розмінування деокупованих територій залучені підрозділи розмінування Збройних сил України, а також Державної спеціальної служби транспорту.

У Головному управлінні протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки наголосили, що роботи з очищення деокупованих територій тривають.

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