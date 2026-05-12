На Чернігівщині сапери ДСНС знищили понад 200 артснарядів. ФОТО

На Чернігівщині сапери ДСНС вилучили та знищили 210 артилерійських снарядів калібру 23 мм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ДСНС України.

Боєприпаси транспортували на спеціальний майданчик із дотриманням усіх заходів безпеки.

Пізніше небезпечні знахідки контрольовано підірвали.

У ДСНС закликали громадян не ігнорувати правила мінної безпеки та повідомляти про підозрілі предмети рятувальникам або поліції.

Показуха, отримали "бойові" кращеб на метало брухт здали....
12.05.2026 19:01 Відповісти
Ти "з головою дружиш"? Це зенітні, або авіаційні СНАРЯДИ, часів Другої світової... (скоріш всього, до гармати ВЯ- 23 (штурмовик Іл-2). Вони осколочно-фугасні - тобто містять всередині вибухову речовину... Який "металобрухт"?
12.05.2026 19:37 Відповісти
 
 