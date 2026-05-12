На Чернігівщині сапери ДСНС знищили понад 200 артснарядів. ФОТО

На Чернігівщині сапери ДСНС вилучили та знищили 210 артилерійських снарядів калібру 23 мм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Боєприпаси транспортували на спеціальний майданчик із дотриманням усіх заходів безпеки.

Пізніше небезпечні знахідки контрольовано підірвали.

У ДСНС закликали громадян не ігнорувати правила мінної безпеки та повідомляти про підозрілі предмети рятувальникам або поліції.

Читайте: Сапери ДСНС Чернігівщини знищили бойові частини російських БпЛА





