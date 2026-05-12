На Черниговщине саперы ГСЧС уничтожили более 200 артиллерийских снарядов. ФОТО

В Черниговской области саперы ГСЧС изъяли и уничтожили 210 артиллерийских снарядов калибра 23 мм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС Украины.

Боеприпасы транспортировали на специальную площадку с соблюдением всех мер безопасности.

Позже опасные находки были контролируемо взорваны.

В ГСЧС призвали граждан не игнорировать правила минной безопасности и сообщать о подозрительных предметах спасателям или полиции.

