На Буковине раскрыли хищение 6,5 млн грн на содержании дорог, - ОГП

На Буковине правоохранители раскрыли схему хищения более 6,5 млн гривен бюджетных средств при эксплуатационном содержании автомобильных дорог. По делу объявлены подозрения двум фигурантам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Бюро экономической безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, в 2025 году государственное учреждение заключило с подрядной организацией договоры на эксплуатационное содержание дорог в Черновицком и Выжницком районах. Общая стоимость контрактов превышала 544 млн гривен.

В 2026 году детективы установили, что директор подрядной организации вносил в акты выполненных работ завышенную стоимость противогололедной смеси, а ведущий инженер государственного учреждения, который должен был проверять сметную документацию, согласовывал эти документы.

"Директор подрядной организации и ведущий инженер государственного учреждения присвоили миллионы гривен из бюджета во время эксплуатационного содержания автомобильных дорог на Буковине", — сообщили в БЭБ.

По данным правоохранителей, из-за завышения стоимости противогололедной смеси государственному учреждению был нанесен ущерб в размере более 6,5 млн гривен.

Детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области сообщили обоим фигурантам о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

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