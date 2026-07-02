На Буковині викрили розкрадання 6,5 млн грн на утриманні доріг, - ОГП

На Буковині правоохоронці викрили схему заволодіння понад 6,5 млн гривень бюджетних коштів під час експлуатаційного утримання автомобільних доріг. У справі оголосили підозри двом фігурантам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують Бюро економічної безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, у 2025 році державна установа уклала з підрядною організацією договори на експлуатаційне утримання доріг у Чернівецькому та Вижницькому районах. Загальна вартість контрактів перевищувала 544 млн гривень.

У 2026 році детективи встановили, що директор підрядного підприємства вносив до актів виконаних робіт завищену вартість протиожеледної суміші, а провідний інженер державної установи, який мав перевіряти кошторисну документацію, погоджував ці документи.

"Директор підрядного підприємства та провідний інженер державної установи привласнили мільйони гривень з бюджету під час експлуатаційного утримання автомобільних доріг на Буковині", – повідомили в БЕБ.

За даними правоохоронців, через завищення вартості протиожеледної суміші державній установі завдали збитків на понад 6,5 млн гривень.

Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області повідомили обом фігурантам про підозру. Досудове розслідування триває.

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