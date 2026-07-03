Российские дроны атаковали Сумскую область: погибли две женщины, есть раненый

В результатеатаки российских беспилотников на Роменскую громаду Сумской области погибли две гражданские женщины. Еще один мужчина получил ранения, медики оказывают ему помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров.

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В результате атаки произошло попадание в жилой дом в частном секторе.

"На момент удара в доме находились люди.

К большому сожалению, погибли две гражданские женщины. Мужчине с ранениями медики оказывают необходимую помощь", - сообщил Григоров.

Что предшествовало?

Российские войска нанесли ракетный удар по жилому району Кривого Рога поздно вечером 2 июля. Семь человек ранены в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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