Російські дрони атакували Сумщину: загинули четверо людей, серед них - дитина (оновлено)

Унаслідок атаки російських безпілотників на Роменську громаду Сумської області загинули дві цивільні жінки. Ще один чоловік дістав поранення, медики надають йому допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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Внаслідок атаки є влучання у житловий будинок у приватному секторі.

"На момент удару в оселі перебували люди.

На превеликий жаль, загинули двоє цивільних жінок. Чоловіку з пораненнями медики надають необхідну допомогу", - повідомив Григоров.

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Згодом стало відомо, що кількість загиблих унаслідок нічної атаки російського безпілотника зросла до чотирьох.

За уточненою інформацією, російський ударний БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. Після влучання спалахнула масштабна пожежа.

Унаслідок атаки загинули дві жінки, літній чоловік і дівчинка, якій не було й двох років. Російський удар забрав життя дитини разом із її матір'ю.

Крім того, поранення дістали троє чоловіків. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Що передувало?

Російські війська завдали ракетного удару по житловому району Кривого Рогу пізно увечері 2 липня. Сім людей поранені через ракетний удар по Кривому Рогу. Трьох із них госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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