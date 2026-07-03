В Черниговской области не фиксируется атак или попыток прорыва ДРГ, - ГПСУ

В Черниговской области пока не фиксируется попыток атак российских войск или проникновения диверсионно-разведывательных групп. В то же время пограничники не исключают возможных провокаций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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"На данный момент, если говорить непосредственно о линии государственной границы, которую обороняют наши подразделения, то, к счастью, действий врага по применению пехотных групп или диверсионно-разведывательных групп, которые пытались бы проникнуть на нашу территорию с целью минирования местности, или даже попыток атак на наши позиции, к счастью, не наблюдается", - рассказал Демченко.

Демченко отметил, что на территории РФ напротив Черниговской области российские войска удерживают определенные силы. В то же время оценивать, усиливает ли враг эту группировку для возможного наступления на территорию Украины, должны органы военного управления.

По словам представителя ГПСУ, даже без значительной группировки россияне могут прибегнуть к имитации наступательных действий, чтобы заставить Силы обороны Украины перебросить дополнительные подразделения на это направление и таким образом ослабить другие участки фронта, где продолжаются активные боевые действия.

"Ведь здесь нельзя исключать того, что даже не имея, к примеру, достаточно крупной группировки, противник может пытаться имитировать наступление для того, чтобы наши силы обороны перебросили сюда дополнительные силы и, собственно, тем самым ослабляя более важные направления, где ведутся более активные боевые действия", - сказал пресс-секретарь ГПСУ.

Что этому предшествовало?

Совет обороны Черниговской области принял решение об обязательной эвакуации из 12 населенных пунктов области с 1 июля.

Кроме того, принято решение о продлении мер по обязательной эвакуации из семи приграничных сел, где она объявлялась зимой. Тогда желающие жители уехали, а остальные - писали отказы.

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