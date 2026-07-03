На Чернігівщині не фіксують атак чи спроб прориву ДРГ, - ДПСУ

На Чернігівщині наразі не фіксують спроб атак російських військ чи проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Водночас прикордонники не виключають можливих провокацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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"Станом на зараз, якщо говорити безпосередньо про лінію державного кордону, яку обороняють наші підрозділи, то, на щастя, дії ворога щодо застосування піхотних груп або застосування диверсійно-розвідувальних груп, які б намагалися зайти на нашу територію з метою мінування місцевості, або навіть і спроб атак по наших позиціях, на щастя, не відбуваються", - розповів Демченко.

Демченко зазначив, що на території РФ навпроти Чернігівської області російські війська утримують певні сили. Водночас оцінювати, чи посилює ворог це угруповання для можливого наступу на територію України, мають органи військового управління.

За словами речника ДПСУ, навіть без значного угруповання росіяни можуть вдатися до імітації наступальних дій, щоб змусити Сили оборони України перекинути додаткові підрозділи на цей напрямок і таким чином послабити інші ділянки фронту, де тривають активні бойові дії.

"Бо тут не можна виключати того, що навіть не маючи, до прикладу, достатньо великого угрупування, противник може намагатися імітувати наступ для того, щоб наші сили оборони перекидали сюди додаткові сили і, власне, тим самим послаблюючи більш важливі напрямки, де ведуться активніші бойові дії", - сказав речник ДПСУ.

Що передувало?

Рада оборони Чернігівщини ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 12 населених пунктів області з 1 липня.

Крім цього, ухвалено рішення про продовження заходів обовʼязкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Тоді охочі жителі виїхали, а решта - писали відмови.

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