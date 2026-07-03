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Новости Проверки возле ТЦК авто Киев
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Минобороны проведет проверку ТЦК в Одессе и Николаеве

Николаевский и Одесский ТЦК проверят после жалоб на нарушение прав граждан

Минобороны проведет комплексную проверку Николаевского и Одесского ТЦК после жалоб на изъятие телефонов, унижение людей и другие возможные нарушения  

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил заместитель министра обороны Василий Шкураков.

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По словам Шкуракова, уже принято решение о проведении комплексной проверки Николаевского и Одесского ТЦК.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос народного депутата Антона Яценко, который обратил внимание на случаи изъятия телефонов у граждан, а также на трудоустройство в ТЦК бывших сотрудников правоохранительных органов, уволенных за коррупцию или жестокое обращение. В качестве примера депутат привел Уманский ТЦК.

В Минобороны отреагировали на жалобы и анонсировали реформу

Василий Шкураков подчеркнул, что изъятие телефонов и унижение человеческого достоинства недопустимы.

"Это недопустимо. Мы непосредственно изучаем все случаи изъятия телефонов или унижения достоинства", - заявил он.

По его словам, все обращения народных депутатов и других организаций фиксируются в отдельных реестрах, что должно обеспечить более оперативное реагирование на подобные случаи.

Также заместитель министра сообщил, что руководителя Уманского ТЦК Некрасова уже перевели на другую должность, а работа по устранению выявленных проблем продолжается.

Кроме того, Шкураков объявил, что в ближайшее время на заседании правительства будет представлена реформа территориальных центров комплектования.

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Автор: 

Николаев (2238) Николаевская область (2322) Одесса (8162) Одесская область (4413) ТЦК (1193) Николаевский район (213) Одесский район (650)
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Топ комментарии
+14
Самі ж себе перевірятимуть. Ну-ну.
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03.07.2026 12:38 Ответить
+11
приїдуть та скажуть чому вони скаржаться ?
Зробить так щоб не могли навіть скаржитися
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03.07.2026 12:41 Ответить
+9
За результатами перевірки запровадять додатково 50 журналів обліку журналів.
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03.07.2026 12:57 Ответить

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