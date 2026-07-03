Минобороны проведет проверку ТЦК в Одессе и Николаеве
Минобороны проведет комплексную проверку Николаевского и Одесского ТЦК после жалоб на изъятие телефонов, унижение людей и другие возможные нарушения
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил заместитель министра обороны Василий Шкураков.
По словам Шкуракова, уже принято решение о проведении комплексной проверки Николаевского и Одесского ТЦК.
Заявление прозвучало в ответ на вопрос народного депутата Антона Яценко, который обратил внимание на случаи изъятия телефонов у граждан, а также на трудоустройство в ТЦК бывших сотрудников правоохранительных органов, уволенных за коррупцию или жестокое обращение. В качестве примера депутат привел Уманский ТЦК.
В Минобороны отреагировали на жалобы и анонсировали реформу
Василий Шкураков подчеркнул, что изъятие телефонов и унижение человеческого достоинства недопустимы.
"Это недопустимо. Мы непосредственно изучаем все случаи изъятия телефонов или унижения достоинства", - заявил он.
По его словам, все обращения народных депутатов и других организаций фиксируются в отдельных реестрах, что должно обеспечить более оперативное реагирование на подобные случаи.
Также заместитель министра сообщил, что руководителя Уманского ТЦК Некрасова уже перевели на другую должность, а работа по устранению выявленных проблем продолжается.
Кроме того, Шкураков объявил, что в ближайшее время на заседании правительства будет представлена реформа территориальных центров комплектования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зробить так щоб не могли навіть скаржитися