Минобороны проведет проверку ТЦК в Одессе и Николаеве

Минобороны проведет комплексную проверку Николаевского и Одесского ТЦК после жалоб на изъятие телефонов, унижение людей и другие возможные нарушения

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил заместитель министра обороны Василий Шкураков.

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По словам Шкуракова, уже принято решение о проведении комплексной проверки Николаевского и Одесского ТЦК.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос народного депутата Антона Яценко, который обратил внимание на случаи изъятия телефонов у граждан, а также на трудоустройство в ТЦК бывших сотрудников правоохранительных органов, уволенных за коррупцию или жестокое обращение. В качестве примера депутат привел Уманский ТЦК.

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Василий Шкураков подчеркнул, что изъятие телефонов и унижение человеческого достоинства недопустимы.

"Это недопустимо. Мы непосредственно изучаем все случаи изъятия телефонов или унижения достоинства", - заявил он.

По его словам, все обращения народных депутатов и других организаций фиксируются в отдельных реестрах, что должно обеспечить более оперативное реагирование на подобные случаи.

Также заместитель министра сообщил, что руководителя Уманского ТЦК Некрасова уже перевели на другую должность, а работа по устранению выявленных проблем продолжается.

Кроме того, Шкураков объявил, что в ближайшее время на заседании правительства будет представлена реформа территориальных центров комплектования.

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