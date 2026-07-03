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Новини Перевірки біля ТЦК
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Міноборони проведе перевірку ТЦК в Одесі та Миколаєві

Миколаївський та Одеський ТЦК перевірять після скарг на порушення прав громадян

Міноборони проведе комплексну перевірку Миколаївського та Одеського ТЦК після скарг на вилучення телефонів, приниження людей та інші можливі порушення  

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив заступник міністра оборони Василь Шкураков.

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За словами Шкуракова, вже ухвалено рішення про проведення комплексної перевірки Миколаївського та Одеського ТЦК.

Заява пролунала у відповідь на запитання народного депутата Антона Яценка, який звернув увагу на випадки вилучення телефонів у громадян, а також на працевлаштування до ТЦК колишніх правоохоронців, звільнених через корупцію або жорстоке поводження. Як приклад депутат навів Уманський ТЦК.

У Міноборони відреагували на скарги та анонсували реформу

Василь Шкураков наголосив, що вилучення телефонів і приниження людської гідності є неприпустимими.

"Це неприпустимо. Ми безпосередньо всі випадки забирання телефонів або приниження гідності вивчаємо", – заявив він.

За його словами, усі звернення народних депутатів та інших організацій фіксуються в окремих реєстрах, що має забезпечити оперативніше реагування на подібні випадки.

Також заступник міністра повідомив, що керівника Уманського ТЦК Некрасова вже перевели на іншу посаду, а робота над усуненням виявлених проблем триває.

Окрім цього, Шкураков анонсував, що найближчим часом на засіданні уряду буде представлено реформу територіальних центрів комплектування.

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Автор: 

Миколаїв (1915) Миколаївська область (2478) Одеса (5876) Одеська область (4159) ТЦК та СП (1249) Миколаївський район (223) Одеський район (676)
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Топ коментарі
+16
Самі ж себе перевірятимуть. Ну-ну.
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03.07.2026 12:38 Відповісти
+12
приїдуть та скажуть чому вони скаржаться ?
Зробить так щоб не могли навіть скаржитися
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03.07.2026 12:41 Відповісти
+9
Перевірю я сам свою роботу,
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03.07.2026 12:47 Відповісти

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