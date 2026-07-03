На месте снесённого Ленина хотят установить памятник Мазепе: Кабмин готовит решение

Кабинет министров Украины рассмотрит постановление, которое откроет путь к проведению архитектурного конкурса на проект памятника гетману Ивану Мазепе в Киеве. Также запланированы общественные слушания и круглые столы по вопросу его установки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.

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Соответствующее решение было принято в ходе первого совещания по реализации инициативы президента Владимира Зеленского об установке памятника Ивану Мазепе.

Где планируют установить памятник

После принятия правительственного постановления конкурс проектов будет организован совместно с Национальным союзом архитекторов Украины.

К реализации проекта также присоединятся Верховная Рада, правительство, Офис президента и столичные власти, которые совместно проработают организационные и технические вопросы.

Памятник планируется установить в начале бульвара Тараса Шевченко в центре Киева.

В ходе совещания также обсудили предложения по благоустройству общественного пространства и инфраструктуры вокруг будущего памятника, которые должны соответствовать исторической роли гетмана.

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