На месте снесённого Ленина хотят установить памятник Мазепе: Кабмин готовит решение
Кабинет министров Украины рассмотрит постановление, которое откроет путь к проведению архитектурного конкурса на проект памятника гетману Ивану Мазепе в Киеве. Также запланированы общественные слушания и круглые столы по вопросу его установки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.
Соответствующее решение было принято в ходе первого совещания по реализации инициативы президента Владимира Зеленского об установке памятника Ивану Мазепе.
Где планируют установить памятник
После принятия правительственного постановления конкурс проектов будет организован совместно с Национальным союзом архитекторов Украины.
К реализации проекта также присоединятся Верховная Рада, правительство, Офис президента и столичные власти, которые совместно проработают организационные и технические вопросы.
Памятник планируется установить в начале бульвара Тараса Шевченко в центре Киева.
В ходе совещания также обсудили предложения по благоустройству общественного пространства и инфраструктуры вокруг будущего памятника, которые должны соответствовать исторической роли гетмана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль