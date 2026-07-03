На місці знесеного Леніна хочуть встановити пам’ятник Мазепі: Кабмін готує рішення
Кабінет Міністрів України розгляне постанову, яка відкриє шлях до проведення архітектурного конкурсу на проєкт пам'ятника гетьману Івану Мазепі в Києві. Також заплановано громадські слухання та круглі столи щодо його встановлення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс президента.
Відповідне рішення ухвалили під час першої наради щодо реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського зі встановлення пам'ятника Івану Мазепі.
Де планують встановити пам'ятник
Після ухвалення урядової постанови конкурс проєктів організують спільно з Національною спілкою архітекторів України.
До реалізації проєкту також долучаться Верховна Рада, уряд, Офіс президента та столична влада, які спільно опрацюють організаційні та технічні питання.
Монумент планують встановити на початку бульвару Тараса Шевченка в центрі Києва.
Під час наради також обговорили пропозиції щодо облаштування громадського простору та інфраструктури навколо майбутнього пам'ятника, які мають відповідати історичній ролі гетьмана.
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на місці знесеного більшовицького щорса треба поставити пам'ятник Петлюрі, тим більше що від нього починається вулиця Петлюри.
Нове покоління керманичів - патріоти на крові.
Не своїй, ясна річ!