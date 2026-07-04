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В Крыму после ночных взрывов зафиксировали пожары на нескольких объектах. КАРТА
Сервис NASA FIRMS обнаружил очаги пожаров на военном аэродроме в Джанкое, паромном терминале в Керчи и ветроэлектростанции в оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+.
По информации местных жителей, ночью в Керчи раздались взрывы и выстрелы, в районе Аджимушкая зафиксирован пожар. О мощном взрыве также сообщили из Севастополя.
По данным мониторинговых каналов, пожары зафиксированы на:
- ветроэлектростанции "Новотроицкая" (подстанция 154/33 кВ) вблизи координат 46.217258, 34.379760;
- военный аэродром в Джанкое (45.70101, 34.41094);
- территории паромного терминала в Керчи (45.37016, 36.62181).
Предварительно также сообщается о повреждении подстанции "Трактовое" напряжением 110 кВ.
Что этому предшествовало?
В ночь на 4 июля в РФ заявили об атаке дронов и ракет. После сообщений о работе ПВО возник пожар на Петербургском нефтяном терминале, также взрывы раздавались в других регионах.
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