У Криму після нічних вибухів зафіксували пожежі на кількох об’єктах. КАРТА

Сервіс NASA FIRMS виявив осередки пожеж на військовому аеродромі в Джанкої, поромному терміналі в Керчі та вітроелектростанції в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+.

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За інформацією місцевих мешканців, вночі вибухи та постріли пролунали у Керчі, у районі Аджимушкая зафіксована пожежа. Про потужний вибух також повідомили із Севастополя.

За даними моніторингових каналів пожежі зафіксовані на:

вітроелектростанції "Новотроїцька" (підстанція 154/33 кВ) поблизу координат 46.217258, 34.379760;

військовому аеродромі в Джанкої (45.70101, 34.41094);

території поромного термінала в Керчі (45.37016, 36.62181).

Попередньо також повідомляється про ураження підстанції "Трактове" напругою 110 кВ.







Що передувало?

У ніч на 4 липня в РФ заявили про атаку дронів і ракет. Після повідомлень про роботу ППО виникла пожежа на Петербурзькому нафтовому терміналі, також вибухи лунали в інших регіонах.

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