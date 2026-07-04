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У Криму після нічних вибухів зафіксували пожежі на кількох об’єктах. КАРТА
Сервіс NASA FIRMS виявив осередки пожеж на військовому аеродромі в Джанкої, поромному терміналі в Керчі та вітроелектростанції в окупованому Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+.
За інформацією місцевих мешканців, вночі вибухи та постріли пролунали у Керчі, у районі Аджимушкая зафіксована пожежа. Про потужний вибух також повідомили із Севастополя.
За даними моніторингових каналів пожежі зафіксовані на:
- вітроелектростанції "Новотроїцька" (підстанція 154/33 кВ) поблизу координат 46.217258, 34.379760;
- військовому аеродромі в Джанкої (45.70101, 34.41094);
- території поромного термінала в Керчі (45.37016, 36.62181).
Попередньо також повідомляється про ураження підстанції "Трактове" напругою 110 кВ.
Що передувало?
У ніч на 4 липня в РФ заявили про атаку дронів і ракет. Після повідомлень про роботу ППО виникла пожежа на Петербурзькому нафтовому терміналі, також вибухи лунали в інших регіонах.
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