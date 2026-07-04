Россия атаковала газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине

Утром российские дроны нанесли удар по газодобывающему объекту "Нафтогаза" в Полтавской области. На объекте возник пожар, работа предприятия приостановлена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НАК "Нафтогаз".

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"После атаки на объекте возник пожар. Работа предприятия остановлена, оценить масштабы повреждений пока невозможно.

Все работники вовремя спрятались в укрытии и не пострадали", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что этот объект уже неоднократно становился мишенью российских атак. Враг систематически наносит удары по газодобыче, пытаясь сократить добычу газа в Украине и затруднить подготовку к отопительному сезону.

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