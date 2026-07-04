Росія атакувала газовидобувний об’єкт Нафтогазу на Полтавщині

Вранці російські дрони завдали удару по газовидобувному активу Нафтогазу в Полтавській області. На об'єкті виникла пожежа, роботу підприємства зупинено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у НАК "Нафтогаз".

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"Після атаки на об’єкті виникла пожежа. Роботу підприємства зупинено, оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо.

Усі працівники вчасно перейшли в укриття та не постраждали", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що цей об’єкт уже неодноразово ставав ціллю російських атак. Ворог системно б’є по газовидобутку, намагаючись зменшити власний видобуток України та ускладнити підготовку до опалювального сезону.

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