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Новости Обстрел Одессы
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Россия атаковала Одессу: ранен 23-летний молодой человек

Россияне увеличивают количество атакующих БПЛА

В ночь на 6 июля российские войска атаковали Одессу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской ГВА Сергея Лысака.

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Последствия атаки и помощь пострадавшим

По его словам, загорелись гаражи, однако пожар оперативно ликвидировали. В соседних домах выбиты окна.

На месте работает оперативный штаб. Жителям оказывают необходимую помощь и консультации.

В другом месте повреждены частные дома. Ранение получил 23-летний молодой человек. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Соответствующие городские службы работают на местах. Детали и окончательные последствия вражеской атаки уточняются.

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