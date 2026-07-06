Россия атаковала Одессу: ранен 23-летний молодой человек

В ночь на 6 июля российские войска атаковали Одессу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской ГВА Сергея Лысака.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки и помощь пострадавшим

По его словам, загорелись гаражи, однако пожар оперативно ликвидировали. В соседних домах выбиты окна.

На месте работает оперативный штаб. Жителям оказывают необходимую помощь и консультации.

В другом месте повреждены частные дома. Ранение получил 23-летний молодой человек. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Соответствующие городские службы работают на местах. Детали и окончательные последствия вражеской атаки уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный в СОЧ, который взорвал гранату в Одесской области, скончался в больнице, - полиция