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Россия атаковала Одессу: ранен 23-летний молодой человек
В ночь на 6 июля российские войска атаковали Одессу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской ГВА Сергея Лысака.
Последствия атаки и помощь пострадавшим
По его словам, загорелись гаражи, однако пожар оперативно ликвидировали. В соседних домах выбиты окна.
На месте работает оперативный штаб. Жителям оказывают необходимую помощь и консультации.
В другом месте повреждены частные дома. Ранение получил 23-летний молодой человек. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Соответствующие городские службы работают на местах. Детали и окончательные последствия вражеской атаки уточняются.
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