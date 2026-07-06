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В Киеве и ряде регионов - воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет
В Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.
Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую ГВА в Telegram.
"Угроза применения врагом ракетного вооружения. Просим направляться в укрытия!" - говорится в сообщении.
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