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Новости Обстрелы Киева
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В Киеве и ряде регионов - воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет

Воздушная тревога

В Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую ГВА в Telegram.

"Угроза применения врагом ракетного вооружения. Просим направляться в укрытия!" - говорится в сообщении.

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Киев (26605) обстрел (33588)
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