В Киеве прогремела серия мощных взрывов, работает ПВО

В Киеве во время воздушной тревоги раздалась серия мощных взрывов, работает ПВО.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и ряде регионов - воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет