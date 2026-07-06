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В Киеве прогремела серия мощных взрывов, работает ПВО
В Киеве во время воздушной тревоги раздалась серия мощных взрывов, работает ПВО.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.
"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.
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