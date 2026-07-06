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Новости Обстрелы Киева
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В Киеве прогремела серия мощных взрывов, работает ПВО

баллистика, Искандер

В Киеве во время воздушной тревоги раздалась серия мощных взрывов, работает ПВО.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и ряде регионов - воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет

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взрыв (6943) Киев (26605) обстрел (33588)
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Топ комментарии
+11
завтра та хрипата унила морда обовязково зявиться на екранах країни.
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06.07.2026 02:15 Ответить
+9
Результат того що так і не було обіцяної Зельою відвовіді по моцкві за минулий обстріл
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06.07.2026 01:55 Ответить
+9
ЗЕ ж сказав "я ваш вирок" - в історію він ввійде як могильник українського етносу
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06.07.2026 01:55 Ответить

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