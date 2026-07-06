Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 411 050 человек (+1 420 за сутки), 12 088 танков, 45 451 артиллерийская система, 24 894 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 411 050 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 411 050 (+1 420) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 088 (+7) шт.
- боевых бронированных машин – 24 894 (+16) шт.
- артиллерийских систем – 45 451 (+63) шт.
- РСЗО – 1 917 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 473 (+3) ед.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 833 (+12) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 392 717 (+1 979) шт.
- крылатые ракеты – 4 850 (+3) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 116 686 (+580) шт.
- специальная техника – 4 389 (+4) ед.
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