Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 411 050 человек (+1 420 за сутки), 12 088 танков, 45 451 артиллерийская система, 24 894 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 411 050 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 411 050 (+1 420) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 088 (+7) шт.

боевых бронированных машин – 24 894 (+16) шт.

артиллерийских систем – 45 451 (+63) шт.

РСЗО – 1 917 (+1) ед.

средства ПВО – 1 473 (+3) ед.

самолетов – 436 (+0) шт.

вертолетов – 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 1 833 (+12) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 392 717 (+1 979) шт.

крылатые ракеты – 4 850 (+3) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 116 686 (+580) шт.

специальная техника – 4 389 (+4) ед.

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