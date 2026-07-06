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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 411 050 человек (+1 420 за сутки), 12 088 танков, 45 451 артиллерийская система, 24 894 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 411 050 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 411 050 (+1 420) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 088 (+7) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 894 (+16) шт.
  • артиллерийских систем – 45 451 (+63) шт.
  • РСЗО – 1 917 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 473 (+3) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 833 (+12) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 392 717 (+1 979) шт.
  • крылатые ракеты – 4 850 (+3) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 116 686 (+580) шт.
  • специальная техника – 4 389 (+4) ед.

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Россия потеряла более 1,411 млн военнослужащих: Генштаб назвал новые цифры

Автор: 

армия РФ (23235) Генштаб ВС (8297) ликвидация (4431) уничтожение (10169)
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Топ комментарии
+12
пішли вантажівки, набиті кацапами під зав'язку.
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06.07.2026 07:48 Ответить
+8
В той час як весь цивілізований світ спостерігає за ЧС з футболу ,здичавіла рашиська орда здихає за свого маняка убивцю терориста путіна який існує в своєму вигаданому світі печерного шовінізмі, замість того щоб повісити виродка ,щож здихайте варвари метр на два на кацапщині забезпечені.
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06.07.2026 07:59 Ответить
+8
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.07.2026 08:12 Ответить

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