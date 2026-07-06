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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 411 050 осіб (+1 420 за добу), 12 088 танків, 45 451 артсистеми, 24 894 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 411 050 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 411 050 (+1 420) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 088 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 24 894 (+16) од.
  • артилерійських систем – 45 451 (+63) од.
  • РСЗВ – 1 917 (+1) од.
  • засоби ППО  – 1 473 (+3) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 833 (+12) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 392 717 (+1 979) од.
  • крилаті ракети – 4 850 (+3) од.
  • кораблі / катери  – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 116 686 (+580) од.
  • спеціальна техніка  – 4 389 (+4) од.

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Росія втратила понад 1,411 млн військових: Генштаб назвав нові цифри

Автор: 

армія рф (21455) Генштаб ЗС (8609) ліквідація (4820) знищення (10487)
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