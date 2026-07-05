На фронті відбулося понад 200 боєзіткнень: найбільше боїв на Слов’янському та Покровському напрямках, - Генштаб

Від початку доби неділі, 5 липня, на фронті відбулося 201 бойове зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 65 авіаційних ударів, скинув 182 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5461 дрон-камікадзе та здійснив 1907 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог не проводив штурмових дій, проте завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 30 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Бої на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Ізбицького, Стариці, Вільчі та Шев'яківки.

позиції наших підрозділів біля Ізбицького, Стариці, Вільчі та Шев'яківки. На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку населеного пункту Новоплатонівка.

Бої на сході

Шість спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Греківки, Новоселівки, Ставків та Діброви. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 22 спроби загарбників просунутись вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік Рай-Олександрівки й Кривої Луки; ще два боєзіткнення тривають.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Степанівка, Іванопілля, Костянтинівка та Іллінівка.

Усього 22 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новопавлівка, Шевченко, Котлине, Новопідгородне, Кучерів Яр, Вільне, Новий Донбас, Білицьке, Дорожнє, Гришине, Новоолександрівка, Сергіївка та Удачне. Два боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 33 окупантів та 19 — поранено; знищено чотири одиниці автомобільної, три одиниці спеціальної техніки та одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби. Пошкоджено чотири артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки та два пункти управління безпілотних літальних апаратів противника. Знищено або подавлено 234 безпілотні літальні апарати різних типів.

Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Олександрограда та Вербового.

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Обстановка на півдні

Тринадцять атак окупантів відбулося на Гуляйпільському напрямку у районах населених пунктів Залізничне, Привільне, Новоселівка, Гірке, Різдвянка та Копані.

на Гуляйпільському напрямку у районах населених пунктів Залізничне, Привільне, Новоселівка, Гірке, Різдвянка та Копані. На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників поблизу населеного пункту Плавні.

На Придніпровському та Краматорському напрямках від початку доби штурмових дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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