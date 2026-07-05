Від початку доби окупанти 55 разів атакували позиції Сил оборони, - Генштаб

Від початку доби неділі, 5 липня, російські окупанти 55 разів атакували позиції Сил оборони України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Сопич, Голишівське, Уланове та Бачівськ; на Чернігівщині – Ляди й Ясна Поляна. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Уланове та Товстодубове.

Читайте також: За добу на фронті 273 боєзіткнення. Найбільше ворожих атак на Покровському, Гуляйпільському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано, проте окупанти завдали одного авіаудару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснили 22 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця, Вільча та Шев'яківка, три боєзіткнення тривають.

Читайте також: Росіяни не контролюють Костянтинівку, у місті триває оборона, - командир 19 АК Бакулін

Ситуація на сході

На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили дві спроби загарбників просунутися в районах Ставків і Діброви.

На Слов’янському напрямку окупанти тринадцять разів намагалися йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука й Різниківка, одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку наші захисники успішно відбили сім атак поблизу Іванопілля, Іллінівки та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано дванадцять спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Новий Донбас, Білицьке, Дорожнє, Новоолександрівка, Сергіївка, Удачне та Гришине, два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку українські воїни успішно відбили дві атаки в районах Олександрограда та Вербового.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили десять ворожих атак у районах Гіркого й Новоселівки та в бік Привільного, Різдвянки й Копанів.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах Кам'янського та Плавнів.

Читайте також: Від початку доби 3 липня на фронті відбулося 225 боєзіткнень, - Генштаб

Інші напрямки

На Куп’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Читайте також: Ворог посилив тиск на сході: найгарячіше на Слов’янському та Покровському напрямках, - Генштаб. КАРТА