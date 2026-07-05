Від початку доби окупанти 55 разів атакували позиції Сил оборони, - Генштаб
Від початку доби неділі, 5 липня, російські окупанти 55 разів атакували позиції Сил оборони України.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Сопич, Голишівське, Уланове та Бачівськ; на Чернігівщині – Ляди й Ясна Поляна. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Уланове та Товстодубове.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано, проте окупанти завдали одного авіаудару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснили 22 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
Бої на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця, Вільча та Шев'яківка, три боєзіткнення тривають.
Ситуація на сході
На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили дві спроби загарбників просунутися в районах Ставків і Діброви.
На Слов’янському напрямку окупанти тринадцять разів намагалися йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука й Різниківка, одне боєзіткнення триває.
На Костянтинівському напрямку наші захисники успішно відбили сім атак поблизу Іванопілля, Іллінівки та в напрямку Костянтинівки.
На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано дванадцять спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Новий Донбас, Білицьке, Дорожнє, Новоолександрівка, Сергіївка, Удачне та Гришине, два боєзіткнення тривають.
На Олександрівському напрямку українські воїни успішно відбили дві атаки в районах Олександрограда та Вербового.
Обстановка на півдні
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили десять ворожих атак у районах Гіркого й Новоселівки та в бік Привільного, Різдвянки й Копанів.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах Кам'янського та Плавнів.
Інші напрямки
- На Куп’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано.
- На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
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