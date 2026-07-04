Ворог посилив тиск на сході: найгарячіше на Слов’янському та Покровському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Російські війська минулої доби найбільш активно атакували на Слов'янському, Покровському, Гуляйпільському, Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках. По всьому фронту зафіксовано 268 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Обстріли України

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 93 авіаційні удари, скинувши 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10106 дронів-камікадзе та здійснив 3087 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 - із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень з противником, агресор здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Хатнього, Лиману, Стариці, Артільного та у бік населених пунктів Ізбицьке, Бочкове.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував, в бік Куп’янська, Новоосинового та в районах Колісниківки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дружелюбівка, Новоселівка, Лиман, Шийківка, Ставки, Дробишеве, Діброва та в районі Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 26 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного.

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На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Малинівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак, в районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне, Муравка та в бік населених пунктів Мирне, Новопавлівка, Іванівка, Шевченко, Сергіївка.

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На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував в районі населеного пункту Березове.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 18 атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Цвіткове, Різдвянка, Воздвижівка й Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, шість артилерійських засобів та п’ять пунктів управління БпЛА противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1190 осіб. Також знешкоджено один танк, шість бойових броньованих машин, 100 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, шість засобів ППО, одну ракету, шість наземних робототехнічних комплексів, 1768 безпілотних літальних апаратів, 407 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.