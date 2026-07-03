Ворог активізував штурми на південь від Лиману, намагаючись просунутися до Слов’янська, – DeepState

Російські окупаційні війська посилили штурмові дії в районах Озерного та Кривої Луки, що в Донецькій області. Не маючи змоги взяти Лиман, ворог намагається обійти його, щоб вийти на рубежі Райгородка та Рай-Олександрівки для подальшого наступу на Слов'янську агломерацію.

Про це пише DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог намагається вийти на Слов’янськ

"Противник проводить активні штурмові дії в районі Озерного та Кривої Луки. За довгий час мав незначний успіх, але постійно несе втрати. Цілі противника вийти на рубежі населеного пункту Райгородок, щоб там закріпитися і розвивати вже свій наступ на Слов'янськ та його агломерацію", - пише DeepState.

Аналітики зазначають, що таким чином ворог намагається уникнути бойових зіткнень із Лиманом, оскільки "всі спроби зайти в населений пункт закінчуються постійними знищеннями навіть у випадку успішного поодинокого просочування".

Крім того, загарбники зосередили увагу на Рай-Олександрівку, яку аналітики називають одним із ключових населених пунктів для подальшого просування у напрямку Слов'янська.

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"Наступна лінія населених пунктів Миколаївка-Оріхуватка-Никонирівка є ключовою та останньою для початку битви за місто", - підкреслюють у DeepState.

Аналітики окремо відзначили героїзм українських бійців та командирів, які в умовах нестачі особового складу продовжують ефективно стримувати переважаючі сили ворога.

Ситуація в Ямполі

Окремо у DeepState звертають увагу на ситуацію в Ямполі, називаючи її "критичною".

"Залишається критичною ситуація в Ямполі, де українські військові досі намагаються утримувати населений пункт", - сказано в публікації.

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