Враг активизировал штурмы к югу от Лимана, пытаясь продвинуться к Славянску, – DeepState

Российские оккупационные войска активизировали штурмовые действия в районах Озерного и Кривой Луки в Донецкой области. Не имея возможности взять Лиман, враг пытается обойти его, чтобы выйти на рубежи Райгородка и Рай-Александровки для дальнейшего наступления на Славянскую агломерацию.

Об этом пишет DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

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Враг пытается выйти на Славянск

"Противник проводит активные штурмовые действия в районе Озерного и Кривой Луки. За долгое время он добился незначительного успеха, но постоянно несет потери. Цели противника — выйти на рубежи населенного пункта Райгородок, чтобы там закрепиться и развивать уже свое наступление на Славянск и его агломерацию", — пишет DeepState.

Аналитики отмечают, что таким образом враг пытается избежать боевых столкновений с Лиманом, поскольку "все попытки войти в населенный пункт заканчиваются постоянными потерями даже в случае успешного единичного проникновения".

Кроме того, захватчики сосредоточили внимание на Рай-Александровке, которую аналитики называют одним из ключевых населенных пунктов для дальнейшего продвижения в направлении Славянска.

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"Следующая линия населенных пунктов Николаевка-Орехуватка-Никонировка является ключевой и последней для начала битвы за город", — подчеркивают в DeepState.

Аналитики отдельно отметили героизм украинских бойцов и командиров, которые в условиях нехватки личного состава продолжают эффективно сдерживать превосходящие силы врага.

Ситуация в Ямполе

Отдельно в DeepState обращают внимание на ситуацию в Ямполе, называя её "критической".

"Остается критической ситуация в Ямполе, где украинские военные до сих пор пытаются удерживать населенный пункт", — говорится в публикации.

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