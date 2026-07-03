Враг активизировал штурмы к югу от Лимана, пытаясь продвинуться к Славянску, – DeepState
Российские оккупационные войска активизировали штурмовые действия в районах Озерного и Кривой Луки в Донецкой области. Не имея возможности взять Лиман, враг пытается обойти его, чтобы выйти на рубежи Райгородка и Рай-Александровки для дальнейшего наступления на Славянскую агломерацию.
Об этом пишет DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
Враг пытается выйти на Славянск
"Противник проводит активные штурмовые действия в районе Озерного и Кривой Луки. За долгое время он добился незначительного успеха, но постоянно несет потери. Цели противника — выйти на рубежи населенного пункта Райгородок, чтобы там закрепиться и развивать уже свое наступление на Славянск и его агломерацию", — пишет DeepState.
Аналитики отмечают, что таким образом враг пытается избежать боевых столкновений с Лиманом, поскольку "все попытки войти в населенный пункт заканчиваются постоянными потерями даже в случае успешного единичного проникновения".
Кроме того, захватчики сосредоточили внимание на Рай-Александровке, которую аналитики называют одним из ключевых населенных пунктов для дальнейшего продвижения в направлении Славянска.
"Следующая линия населенных пунктов Николаевка-Орехуватка-Никонировка является ключевой и последней для начала битвы за город", — подчеркивают в DeepState.
Аналитики отдельно отметили героизм украинских бойцов и командиров, которые в условиях нехватки личного состава продолжают эффективно сдерживать превосходящие силы врага.
Ситуация в Ямполе
Отдельно в DeepState обращают внимание на ситуацию в Ямполе, называя её "критической".
"Остается критической ситуация в Ямполе, где украинские военные до сих пор пытаются удерживать населенный пункт", — говорится в публикации.
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