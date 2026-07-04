Враг усилил давление на востоке: наиболее ожесточенные бои ведутся на Славянском и Покровском направлениях, - Генштаб. КАРТА

За прошедшие сутки российские войска наиболее активно наносили удары на Славянском, Покровском, Гуляйпольском, Южно-Слобожанском и Лиманском направлениях. По всему фронту зафиксировано 268 боевых столкновений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанёс один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 93 авиаудара, сбросив 273 управляемые авиабомбы. Кроме того, он применил 10 106 дронов-камикадзе и осуществил 3 087 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений с противником, агрессор совершил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Хатнего, Лимана, Старицы, Артильного и в сторону населенных пунктов Избицкое, Бочково.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону Купянска, Новоосиново и в районах Колесниковки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Новоселовка, Лиман, Шийковка, Ставки, Дробышево, Диброва и в районе Озерного.

На Славянском направлении противник проводил штурмы 26 раз в направлении населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, а также в районе Ризниковки и Закитного.

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На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Малиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Долгая Балка, Иванополье, Ильиновка, Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоалександровка, Гришино, Родинское, Котлино, Удачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Мирное, Новопавловка, Ивановка, Шевченко, Сергеевка.

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На Александровском направлении враг один раз атаковал в районе населенного пункта Березовое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 18 атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Цветково, Рождественка, Воздвижовка и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, шесть артиллерийских средств и пять пунктов управления БПЛА противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек. Также уничтожены один танк, шесть боевых бронированных машин, 100 артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, шесть средств ПВО, одну ракету, шесть наземных робототехнических комплексов, 1768 беспилотных летательных аппаратов, 407 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники противника.