Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 408 340 человек (+1 190 за сутки), 12 074 танка, 45 325 артсистем, 24 869 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 408 340 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 408 340 (+1 190) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 074 (+1) шт.

боевых бронированных машин — 24 869 (+6) шт.

артиллерийских систем — 45 325 (+100) шт.

РСЗО – 1 913 (+1) ед.

средства ПВО – 1 469 (+6) шт.

самолетов – 436 (+0) шт.

вертолетов – 353 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 1 815 (+6) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 389 110 (+1 768) шт.

крылатые ракеты – 4 847 (+1) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 115 644 (+407) шт.

специальная техника – 4 385 (+5) ед.

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