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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 408 340 человек (+1 190 за сутки), 12 074 танка, 45 325 артсистем, 24 869 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 408 340 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 408 340 (+1 190) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 074 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 869 (+6) шт.
  • артиллерийских систем — 45 325 (+100) шт.
  • РСЗО – 1 913 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 469 (+6) шт.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 815 (+6) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 389 110 (+1 768) шт.
  • крылатые ракеты – 4 847 (+1) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 115 644 (+407) шт.
  • специальная техника – 4 385 (+5) ед.

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Потери противника по состоянию на утро 4 июля

Автор: 

армия РФ (23222) Генштаб ВС (8285) ликвидация (4429) уничтожение (10157)
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Топ комментарии
+10
Арта!
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04.07.2026 07:44 Ответить
+5
І знов всі звітують про 7 уражених літаків в Саках, а у звіті - хрін з маслом.
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04.07.2026 07:59 Ответить
+5
Ще й ППОшечка нормально та автотехніка не погано!
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04.07.2026 08:06 Ответить

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