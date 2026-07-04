Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 408 340 человек (+1 190 за сутки), 12 074 танка, 45 325 артсистем, 24 869 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 408 340 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 408 340 (+1 190) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 074 (+1) шт.
- боевых бронированных машин — 24 869 (+6) шт.
- артиллерийских систем — 45 325 (+100) шт.
- РСЗО – 1 913 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 469 (+6) шт.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 1 815 (+6) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 389 110 (+1 768) шт.
- крылатые ракеты – 4 847 (+1) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 115 644 (+407) шт.
- специальная техника – 4 385 (+5) ед.
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+10 Andrii Kainaran
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+5 Дмитро Піталов #581675
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