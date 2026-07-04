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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 408 340 осіб (+1 190 за добу), 12 074 танки, 45 325 артсистем, 24 869 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 408 340 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 408 340 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків  – 12 074 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 869 (+6) од.
  • артилерійських систем  – 45 325 (+100) од.
  • РСЗВ – 1 913 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 469 (+6) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 815 (+6) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 389 110 (+1 768) од.
  • крилаті ракети – 4 847 (+1) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 115 644 (+407) од.
  • спеціальна техніка – 4 385 (+5) од.

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Втрати ворога станом на ранок 4 липня

Автор: 

армія рф (21442) Генштаб ЗС (8597) ліквідація (4818) знищення (10476)
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