Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 408 340 осіб (+1 190 за добу), 12 074 танки, 45 325 артсистем, 24 869 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 408 340 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 408 340 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 074 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 869 (+6) од.

артилерійських систем – 45 325 (+100) од.

РСЗВ – 1 913 (+1) од.

засоби ППО – 1 469 (+6) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 815 (+6) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 389 110 (+1 768) од.

крилаті ракети – 4 847 (+1) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 115 644 (+407) од.

спеціальна техніка – 4 385 (+5) од.

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