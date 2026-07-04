Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 408 340 осіб (+1 190 за добу), 12 074 танки, 45 325 артсистем, 24 869 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 408 340 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 408 340 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 074 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 869 (+6) од.
- артилерійських систем – 45 325 (+100) од.
- РСЗВ – 1 913 (+1) од.
- засоби ППО – 1 469 (+6) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 815 (+6) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 389 110 (+1 768) од.
- крилаті ракети – 4 847 (+1) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 115 644 (+407) од.
- спеціальна техніка – 4 385 (+5) од.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль