С начала суток оккупанты 55 раз атаковали позиции Сил обороны, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 5 июля, российские оккупанты 55 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Сопич, Голишевское, Уланово и Бачевск; в Черниговской области – Ляды и Ясная Поляна. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Уланово и Товстодубово.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях попыток продвижения врага не зафиксировано, однако оккупанты нанесли один авиаудар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществили 22 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Избицкое, Старица, Вильча и Шевьяковка, три боевых столкновения продолжаются.
Ситуация на востоке
На Лиманском направлении украинские воины успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться в районах Ставков и Дибровы.
На Славянском направлении оккупанты тринадцать раз пытались продвигаться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и Ризниковка, одно боевое столкновение продолжается.
На Константиновском направлении наши защитники успешно отразили семь атак вблизи Иванополья, Ильиновки и в направлении Константиновки.
На Покровском направлении с начала суток зафиксировано двенадцать попыток оккупантов вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Новый Донбасс, Белицкое, Дорожное, Новоалександровка, Сергеевка, Удачное и Гришино, два боевых столкновения продолжаются.
На Александровском направлении украинские воины успешно отразили две атаки в районах Александрограда и Вербового.
Обстановка на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили десять вражеских атак в районах Горкого и Новоселовки, а также в направлении Привольного, Рождественки и Копаней.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Каменского и Плавней.
Другие направления
- На Купянском, Краматорском и Приднепровском направлениях попыток продвижения врага не зафиксировано.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не наблюдается.
Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.
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