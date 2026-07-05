С начала суток оккупанты 55 раз атаковали позиции Сил обороны, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 5 июля, российские оккупанты 55 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Сопич, Голишевское, Уланово и Бачевск; в Черниговской области – Ляды и Ясная Поляна. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Уланово и Товстодубово.

Читайте также: За сутки на фронте произошло 273 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак на Покровском, Гуляйпольском и Славянском направлениях, — Генштаб

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях попыток продвижения врага не зафиксировано, однако оккупанты нанесли один авиаудар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществили 22 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Избицкое, Старица, Вильча и Шевьяковка, три боевых столкновения продолжаются.

Читайте также: Россияне не контролируют Константиновку, в городе продолжается оборона, — командир 19 АК Бакулин

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении украинские воины успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться в районах Ставков и Дибровы.

На Славянском направлении оккупанты тринадцать раз пытались продвигаться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и Ризниковка, одно боевое столкновение продолжается.

На Константиновском направлении наши защитники успешно отразили семь атак вблизи Иванополья, Ильиновки и в направлении Константиновки.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано двенадцать попыток оккупантов вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Новый Донбасс, Белицкое, Дорожное, Новоалександровка, Сергеевка, Удачное и Гришино, два боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении украинские воины успешно отразили две атаки в районах Александрограда и Вербового.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили десять вражеских атак в районах Горкого и Новоселовки, а также в направлении Привольного, Рождественки и Копаней.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Каменского и Плавней.

Читайте также: С начала суток 3 июля на фронте произошло 225 боевых столкновений, — Генштаб

Другие направления

На Купянском, Краматорском и Приднепровском направлениях попыток продвижения врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не наблюдается.

Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

Читайте также: Враг усилил давление на востоке: наиболее ожесточенные бои ведутся на Славянском и Покровском направлениях, — Генштаб. КАРТА