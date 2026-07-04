С начала суток 3 июля на фронте произошло 225 боевых столкновений, - Генштаб

С начала суток 3 июля на фронте произошло 225 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес 57 авиационных ударов с применением 161 управляемой авиационной бомбы, задействовал для ударов 6393 дрона-камикадзе и осуществил 2194 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений с противником, три из которых продолжаются до сих пор. Враг совершил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

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Ситуация в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Хатнего, Лимана, Старицы, Артильного и в сторону населенных пунктов Избицкое, Бочково. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

позиции наших подразделений в районе Хатнего, Лимана, Старицы, Артильного и в сторону населенных пунктов Избицкое, Бочково. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор. На Купянском направлении произошло три атаки врага в сторону Новоосинового и в районах Колесниковки и Новоплатоновки.

Бои на востоке

Девять попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Дробышево, Диброва и в районе Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 24 попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Ризниковки и Закитного. Еще одно боевое столкновение пока продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Степановка.

Семнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоалександровка, Гришино, Родинское, Котлино, Удачное, Муравка и в сторону населенных пунктов Ивановка, Шевченко, Сергеевка. Одна атака продолжается до сих пор.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 24 оккупанта и 10 – ранено; уничтожена одна артиллерийская система, шесть единиц автомобильной техники, один пункт управления БПЛА противника. Повреждены две артиллерийские системы, одна единица автомобильной техники противника, два средства РЭБ, 28 укрытий личного состава и четыре склада боеприпасов. Уничтожено или подавлено 206 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении противник один раз атаковал в районе населенного пункта Березовое.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 15 вражеских атак в районе Доброполья и в направлении населенных пунктов Рождественка, Воздвижевка и Чаривное. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

в районе Доброполья и в направлении населенных пунктов Рождественка, Воздвижевка и Чаривное. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор. На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперёд в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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