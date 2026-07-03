55 боевых столкновений на фронте с начала суток: наиболее ожесточенные бои на Славянском и Константиновском направлениях, - Генштаб
С начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Нескучное, Волфино, Коренок, Кислая Дубина, Горки, Рыжевка, Ходино. Авиаудару подверглось Товстодубово.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения, два из которых продолжаются. Оккупанты совершили 16 обстрелов, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.
Обстановка в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районе Хатнего.
На Купянском направлении продолжается одна атака противника в сторону Новоосиново.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево и Диброва.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили 13 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Ризниковки и Закитного. Две атаки продолжаются.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Малиновки.
На Константиновском направлении наши защитники отразили 14 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Торецкое, четыре атаки продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Муравка и в сторону населенных пунктов Ивановка, Шевченко, Сергеевка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Воздвижовка и Чаривное.
На Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий пока не проводил.
Обстановка на юге
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.
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