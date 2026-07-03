55 боевых столкновений на фронте с начала суток: наиболее ожесточенные бои на Славянском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Нескучное, Волфино, Коренок, Кислая Дубина, Горки, Рыжевка, Ходино. Авиаудару подверглось Товстодубово.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения, два из которых продолжаются. Оккупанты совершили 16 обстрелов, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районе Хатнего.

На Купянском направлении продолжается одна атака противника в сторону Новоосиново.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 407 150 человек (+1 250 за сутки), 12 073 танка, 45 225 артиллерийских систем, 24 863 ББТ. ИНФОГРАФИКА

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево и Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили 13 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Ризниковки и Закитного. Две атаки продолжаются.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 14 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Торецкое, четыре атаки продолжаются до сих пор.

Читайте также: Россияне активизировали атаки почти вдоль всей линии фронта, - ГОС

На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Муравка и в сторону населенных пунктов Ивановка, Шевченко, Сергеевка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Воздвижовка и Чаривное.

На Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий пока не проводил.

Обстановка на юге

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

Читайте также: Армия РФ перешла к наступлению небольшими группами из-за больших потерь, - ДШВ