Россияне активизировали атаки почти вдоль всей линии фронта, - ГОС

Российские войска усилили давление вдоль всей линии боевого столкновения и активизировали наступательные действия даже на тех направлениях, которые до недавнего времени считались относительно спокойными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил ВСУ подполковник Виктор Трегубов.

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"Враг действительно пытается оказать давление вдоль всей линии разграничения. А в нашей зоне ответственности это касается попыток открыть новые участки вдоль украинско-российской границы, в том числе, например, его попыток вторжения в сторону Гранова и Казачьей Лопани непосредственно к северу от Харькова через границу. Там их отбивают..., но мы уже наблюдаем, что они пытаются прорваться со всех сторон", — сказал Трегубов.

Активность возросла даже на ранее спокойных участках

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил также подчеркнул, что российские войска усилили атаки на направлениях, которые еще недавно оставались относительно спокойными. В частности, активизацию противника фиксируют на Великобурлуцком направлении.

"Они пытаются даже возобновить агрессивные действия на Великобурлуцком направлении, которое довольно долгое время оставалось относительно спокойным. Активно наступают в Купянском районе, как на левом, так и на правом берегу — особенно на левом — реки Оскол. И, конечно, самой активной зоной у нас остается Лиман, лиманское направление", — сказал представитель ОСГ.

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