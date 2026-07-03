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Росіяни активізували атаки майже вздовж усієї лінії фронту, - УОС

РФ посилила тиск на фронті й атакує нові напрямки – Трегубов

Російські війська посилили тиск уздовж усієї лінії бойового зіткнення та активізували наступальні дії навіть на тих напрямках, які донедавна вважалися відносно спокійними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ підполковник Віктор Трегубов.

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"Ворог справді намагається створити тиск уздовж усієї лінії розмежування. А у нашій зоні відповідальності це стосується спроб відкрити нові ділянки вздовж українсько-російського кордону, в тому числі наприклад, його спроби вторгнення в бік Гранова та Козачої Лопані безпосередньо на північ від Харкова через кордон. Там їх відкидають.., але ми вже спостерігаємо, що вони намагаються лізти з усіх боків", - сказав Трегубов.

Активність зросла навіть на раніше спокійних ділянках

Речник Угруповання об'єднаних сил також наголосив, що російські війська посилили атаки на напрямках, які ще донедавна залишалися відносно спокійними. Зокрема, активізацію противника фіксують на Великобурлуцькому напрямку.

"Вони намагаються навіть поновити агресивні дії на Великобурлуцькому напрямку, який доволі довгий час був відносно спокійним. Активно лізуть на Куп'янщині, і на лівому, і на правому березі - особливо на лівому - річки Оскіл. І, звісно, найбільш активною зоною у нас залишається Лиман, лиманський напрямок", - сказав речник УОС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найгарячіші напрямки фронту: Покровський, Слов’янський, Гуляйпільський: за добу 259 боєзіткнень. МАПИ

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бойові дії (6058) Угрупування об’єднаних сил (7)
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Топ коментарі
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Напевно деякі американці передивились гівномарафонівської пропаганди і зєліних відосіків якщо пишуть подібну маячню ,яка нахрін висадка в Криму _ з резинових надувних човнів ?,в ВМС взагалі немає десантних суден , Чи це чергова авантюра таваріща творожнікова ?
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03.07.2026 13:17 Відповісти
+4
Новини з паралельного світу?
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03.07.2026 13:03 Відповісти
+4
Знаючи про обстріл,лідер міг би і скасувати візит. Але ж ні. Краще поїхати, а потім достроково припинити цей візит- "одразу після нашої пресконференції я дуже швидко буду з командою повертатись в Україну ". Це ж буде так патріотично виглядати,та й народ буде в захваті-справжній батько нації.)
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03.07.2026 13:05 Відповісти

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