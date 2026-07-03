Росіяни активізували атаки майже вздовж усієї лінії фронту, - УОС

Російські війська посилили тиск уздовж усієї лінії бойового зіткнення та активізували наступальні дії навіть на тих напрямках, які донедавна вважалися відносно спокійними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ підполковник Віктор Трегубов.

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"Ворог справді намагається створити тиск уздовж усієї лінії розмежування. А у нашій зоні відповідальності це стосується спроб відкрити нові ділянки вздовж українсько-російського кордону, в тому числі наприклад, його спроби вторгнення в бік Гранова та Козачої Лопані безпосередньо на північ від Харкова через кордон. Там їх відкидають.., але ми вже спостерігаємо, що вони намагаються лізти з усіх боків", - сказав Трегубов.

Активність зросла навіть на раніше спокійних ділянках

Речник Угруповання об'єднаних сил також наголосив, що російські війська посилили атаки на напрямках, які ще донедавна залишалися відносно спокійними. Зокрема, активізацію противника фіксують на Великобурлуцькому напрямку.

"Вони намагаються навіть поновити агресивні дії на Великобурлуцькому напрямку, який доволі довгий час був відносно спокійним. Активно лізуть на Куп'янщині, і на лівому, і на правому березі - особливо на лівому - річки Оскіл. І, звісно, найбільш активною зоною у нас залишається Лиман, лиманський напрямок", - сказав речник УОС.

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