55 боєзіткнень на фронті від початку доби: найгарячіше на Слов’янському і Костянтинівському напрямках, - Генштаб
Від початку доби агресор 55 разів атакував позиції Сил оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Обстріли
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Волфине, Кореньок, Кисла Дубина, Гірки, Рижівка, Ходине. Авіаудару зазнало Товстодубове.
Обстановка на Півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, два з яких триває. Окупанти здійснили 16 обстрілів, зокрема один — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.
Обстановка на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в районі Хатнього.
На Куп’янському напрямку триває одна атака противника в бік Новоосинового.
Обстановка на Сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве та Діброва.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбивали 13 ворожих атак в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного. Дві атаки тривають.
На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у бік Малинівки.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Торецьке, чотири атаки досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Муравка та в бік населених пунктів Іванівка, Шевченко, Сергіївка.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Воздвижівка й Чарівне.
На Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій наразі не проводив.
Обстановка на Півдні
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
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