55 боєзіткнень на фронті від початку доби: найгарячіше на Слов’янському і Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби агресор 55 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Волфине, Кореньок, Кисла Дубина, Гірки, Рижівка, Ходине. Авіаудару зазнало Товстодубове.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, два з яких триває. Окупанти здійснили 16 обстрілів, зокрема один — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в районі Хатнього.

На Куп’янському напрямку триває одна атака противника в бік Новоосинового.

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Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбивали 13 ворожих атак в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного. Дві атаки тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Торецьке, чотири атаки досі тривають.

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На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Муравка та в бік населених пунктів Іванівка, Шевченко, Сергіївка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Воздвижівка й Чарівне.

На Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій наразі не проводив.

Обстановка на Півдні

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

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