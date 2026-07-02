На фронте зафиксировано 85 боевых столкновений, больше всего - на Славянском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 85 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 2 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Рыжевка, Товстодубово и Кислая Дубина; в Черниговской области – Клюсы и Леоновка.

Также враг нанёс авиационные удары по районам населённых пунктов Годуновка, Горки и Вольная Слобода.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения с противником. В то же время оккупанты осуществили 25 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики одиннадцать раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Избицкое, Старица и в направлении Симиновки и Хатнего, одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины успешно остановили три попытки захватчиков продвинуться в районах Дибровы, Лимана и в направлении Новоселовки, до сих пор продолжаются еще два боевых столкновения.

На Славянском направлении оккупанты 22 раза пытались продвигаться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука и Рай-Александровка; два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Константиновском направлении наши защитники успешно отразили восемь атак вблизи Иванополя, Ильиновки и в направлении Константиновки и Райского.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано девятнадцать попыток оккупантов вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Родинского, Дорожного, Удачного, Котлино и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Белицкое, Светлое и Гришино, два боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении произошло два штурма оккупантов. Одна атака отбита в районе Тернового, один бой в направлении Егоровки продолжается до сих пор.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник девятнадцать раз атаковал в районах Рыбного, Гуляйпольского, Чаривного и в сторону Доброполья, Рождественки, Копанов, Широкого, Цветкового и Новоселовки, в настоящее время продолжаются еще пять боевых столкновений.

Штурмов не зафиксировано

По данным Генштаба, на Ореховском, Купянском, Краматорском и Приднепровском направлениях попыток продвижения противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не наблюдается.

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