На фронті зафіксовано 85 боєзіткнень, найбільше - на Слов’янському напрямку, - Генштаб
Від початку доби агресор 85 разів атакував позиції Сил оборони.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 2 липня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рижівка, Товстодубове та Кисла Дубина; на Чернігівщині – Клюси й Леонівка.
Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Годунівка, Гірки та Вільна Слобода.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення з противником. Водночас окупанти здійснили 25 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники одинадцять разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця та в напрямку Симинівки й Хатнього, одне боєзіткнення триває дотепер.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни успішно зупинили три спроби загарбників просунутися в районах Діброви, Лимана та в напрямку Новоселівки, досі тривають ще два боєзіткнення.
На Слов’янському напрямку окупанти 22 рази намагалися йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука й Рай-Олександрівка, два боєзіткнення тривають до цього часу.
На Костянтинівському напрямку наші захисники успішно відбили вісім атак поблизу Іванопілля, Іллінівки та в напрямку Костянтинівки й Райського.
На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано дев'ятнадцять спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Родинського, Дорожнього, Удачного, Котлиного та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Світле й Гришине, два боєзіткнення тривають.
На Олександрівському напрямку відбулося два штурми окупантів. Одну атаку відбито в районі Тернового, один бій у напрямку Єгорівки триває дотепер.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку противник дев'ятнадцять разів атакував у районах Рибного, Гуляйпільського, Чарівного та в бік Добропілля, Різдвянки, Копанів, Широкого, Цвіткового й Новоселівки, наразі тривають ще п'ять боєзіткнень.
Штурмів не зафіксовано
За даними Генштабу, на Оріхівському, Куп’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.
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