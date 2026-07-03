С начала суток на фронте произошло 224 столкновения. Самая горячая точка - Покровское направление, - Генштаб
В течение 2 июля на фронте произошло 224 боевых столкновения украинских военных с российскими захватчиками. Наиболее активно враг пытался атаковать на Покровском направлении.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Российские обстрелы
Противник нанес два ракетных удара с применением 75 ракет, совершил 62 авиаудара, сбросил 187 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6368 дронов-камикадзе и совершил 2145 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений, три из которых продолжаются. Враг нанес один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществил 35 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на других направлениях
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник пятнадцать раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старого Хутора, Гранова, Кудиевки, Избицкого, Старицы, Симиновки и Хатнего. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении враг не проводил наступательных действий.
Семь попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Дибровы и Лимана.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 26 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного и в сторону Рай-Александровки, Кривой Луки; ещё одно боевое столкновение продолжается.
Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе населенного пункта Часов Яр.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили тринадцать вражеских штурмов вблизи Русина Яра, Иванополья, Константиновки, Ильиновки и Райского, еще два боевых столкновения продолжаются.
- Всего 28 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Шевченко, Новоалександровка, Филия, Кучеров Яр, Вольное, Белицкое, Дорожное, Родинское, Светлое, Гришино, Котлино и Удачное.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 42 оккупанта и 16 - ранены; уничтожен один танк, две единицы автомобильной и восемь единиц специальной техники противника. Также поражено одно укрытие вражеской пехоты. Повреждено одна артиллерийская система, одна единица автомобильной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Уничтожено или подавлено 231 беспилотный летательный аппарат различных типов.
Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Тернового и Егоровки.
- Двадцать одна атака оккупантов зафиксирована на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Рождественка, Копани, Широкое, Цветковое, Чаривное, Новоселовка и Гуляйпольское. Одно боевое столкновение продолжается.
На Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, добавил Генштаб.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль