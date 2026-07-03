С начала суток на фронте произошло 224 столкновения. Самая горячая точка - Покровское направление, - Генштаб

В течение 2 июля на фронте произошло 224 боевых столкновения украинских военных с российскими захватчиками. Наиболее активно враг пытался атаковать на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Российские обстрелы

Противник нанес два ракетных удара с применением 75 ракет, совершил 62 авиаудара, сбросил 187 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6368 дронов-камикадзе и совершил 2145 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений, три из которых продолжаются. Враг нанес один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществил 35 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Ситуация на других направлениях

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник пятнадцать раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старого Хутора, Гранова, Кудиевки, Избицкого, Старицы, Симиновки и Хатнего. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг не проводил наступательных действий.

Семь попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Дибровы и Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 26 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного и в сторону Рай-Александровки, Кривой Луки; ещё одно боевое столкновение продолжается.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе населенного пункта Часов Яр.

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На Константиновском направлении Силы обороны отразили тринадцать вражеских штурмов вблизи Русина Яра, Иванополья, Константиновки, Ильиновки и Райского, еще два боевых столкновения продолжаются.

Всего 28 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Шевченко, Новоалександровка, Филия, Кучеров Яр, Вольное, Белицкое, Дорожное, Родинское, Светлое, Гришино, Котлино и Удачное.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 42 оккупанта и 16 - ранены; уничтожен один танк, две единицы автомобильной и восемь единиц специальной техники противника. Также поражено одно укрытие вражеской пехоты. Повреждено одна артиллерийская система, одна единица автомобильной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Уничтожено или подавлено 231 беспилотный летательный аппарат различных типов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне переходят к "одиночным" штурмам на Краматорском направлении, - 24 ОМБр

Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Тернового и Егоровки.

Двадцать одна атака оккупантов зафиксирована на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Рождественка, Копани, Широкое, Цветковое, Чаривное, Новоселовка и Гуляйпольское. Одно боевое столкновение продолжается.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, добавил Генштаб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг чаще всего атакует на Славянском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб