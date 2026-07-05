На фронте произошло более 200 боевых столкновений: больше всего боев на Славянском и Покровском направлениях, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 5 июля, на фронте произошло 201 боевое столкновение.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, передает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанёс 65 авиационных ударов, сбросил 182 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5461 дрон-камикадзе и осуществил 1907 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник не проводил штурмовых действий, однако нанёс один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществил 30 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.
Бои в Харьковской области
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Избицкого, Старицы, Вильчи и Шевьяковки.
- На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Новоплатоновка.
Бои на востоке
Шесть попыток захватчиков продвинуться зафиксированы на Лиманском направлении в районах Грековки, Новоселовки, Ставков и Дибровы. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили 22 попытки захватчиков продвинуться вперёд вблизи Закитного, Ризниковки и в сторону Рай-Александровки и Кривой Луки; ещё два боевых столкновения продолжаются.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Степановка, Иванополье, Константиновка и Ильиновка.
Всего враг совершил 22 атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новопавловка, Шевченко, Котлино, Новоподогородное, Кучеров Яр, Вольное, Новый Донбасс, Белицкое, Дорожное, Гришино, Новоалександровка, Сергеевка и Удачное. Два боевых столкновения продолжаются.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта и 19 — ранено; уничтожено четыре единицы автомобильной, три единицы специальной техники и одна вражеская станция радиоэлектронной борьбы. Повреждены четыре артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники, одна единица специальной техники и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. Уничтожены или подавлены 234 беспилотных летательных аппарата различных типов.
Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Александрограда и Вербового.
Обстановка на юге
- Тринадцать атак оккупантов произошло на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Зализничное, Привольное, Новоселовка, Горькое, Рождественка и Копани.
- На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Плавни.
На Приднепровском и Краматорском направлениях с начала суток штурмовых действий противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль