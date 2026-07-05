На фронте произошло более 200 боевых столкновений: больше всего боев на Славянском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 5 июля, на фронте произошло 201 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, передает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанёс 65 авиационных ударов, сбросил 182 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5461 дрон-камикадзе и осуществил 1907 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник не проводил штурмовых действий, однако нанёс один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществил 30 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

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Бои в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Избицкого, Старицы, Вильчи и Шевьяковки.

позиции наших подразделений в районе Избицкого, Старицы, Вильчи и Шевьяковки. На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Новоплатоновка.

Бои на востоке

Шесть попыток захватчиков продвинуться зафиксированы на Лиманском направлении в районах Грековки, Новоселовки, Ставков и Дибровы. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили 22 попытки захватчиков продвинуться вперёд вблизи Закитного, Ризниковки и в сторону Рай-Александровки и Кривой Луки; ещё два боевых столкновения продолжаются.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Степановка, Иванополье, Константиновка и Ильиновка.

Всего враг совершил 22 атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новопавловка, Шевченко, Котлино, Новоподогородное, Кучеров Яр, Вольное, Новый Донбасс, Белицкое, Дорожное, Гришино, Новоалександровка, Сергеевка и Удачное. Два боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта и 19 — ранено; уничтожено четыре единицы автомобильной, три единицы специальной техники и одна вражеская станция радиоэлектронной борьбы. Повреждены четыре артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники, одна единица специальной техники и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. Уничтожены или подавлены 234 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Александрограда и Вербового.

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Обстановка на юге

Тринадцать атак оккупантов произошло на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Зализничное, Привольное, Новоселовка, Горькое, Рождественка и Копани.

на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Зализничное, Привольное, Новоселовка, Горькое, Рождественка и Копани. На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Плавни.

На Приднепровском и Краматорском направлениях с начала суток штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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