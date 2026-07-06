Матернова после атаки на Киев: Россия не стремится к миру, а хочет истощить Украину

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что новая массированная атака на Киев свидетельствует о нежелании России достичь мира и является попыткой измотать украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее посте в Facebook.

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"Три дня. Это все, что понадобилось России, чтобы начать очередной масштабный комбинированный штурм Киева.

Еще до того, как спасатели закончили расчистку завалов после атаки на прошлой неделе, на столицу Украины снова падали ракеты и беспилотники", - написала Матернова.

Она также отметила, что ночью Россия применила 351 беспилотник и 68 ракет, в том числе баллистические и крылатые. В результате ударов были повреждены жилые дома, возникли пожары в домах и складских помещениях, а из-под завалов спасатели извлекали семьи с детьми и домашних животных.

Она также обратила внимание, что среди пострадавших в Киевской области есть девятимесячный ребенок.

Посол ЕС подчеркнула, что спасательные работы продолжаются, а количество жертв и пострадавших может меняться по мере разбора завалов.

"Каждый новый удар посылает одно и то же сообщение: Россия не стремится к миру. Она пытается измотать Украину, терроризировать ее народ и сломить его волю", - добавила Матернова.

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Массированный удар 6 июля

В ночь на 6 июля 2026 года Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Киеву, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В столице действовали силы ПВО, однако из-за падения обломков и прямых попаданий зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы. В Подольском районе частично разрушен многоэтажный жилой дом, на верхних этажах оказались заблокированными люди. Также повреждены гаражи, возникли пожары, зафиксировано падение обломков.

По состоянию на утро известно об 11 погибших и как минимум 46 раненых. На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы, количество пострадавших может меняться.

Помимо столицы, в результате ночной атаки пострадала и Киевская область. Там погибли три человека, ещё 15 получили ранения. Разрушениям подверглись жилые дома, предприятия и другие гражданские объекты.