Матернова після атаки на Київ: Росія не прагне миру, а хоче виснажити Україну

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що нова масована атака на Київ свідчить про небажання Росії досягати миру та є спробою виснажити українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у фейсбук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Три дні. Це все, що потрібно було Росії, щоб розпочати черговий масштабний комбінований штурм Києва.

Ще до того, як рятувальники закінчили розчищати завали від атаки минулого тижня, на столицю України знову падали ракети та безпілотники", - написала Матернова.

Та зазначила, що вночі Росія застосувала 351 безпілотник і 68 ракет, зокрема балістичні та крилаті. Внаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі в будинках і складських приміщеннях, а з-під завалів рятувальники діставали сім'ї з дітьми та домашніх тварин.

Вона також звернула увагу, що серед постраждалих на Київщині є дев'ятимісячна дитина.

Посол ЄС наголосила, що рятувальні роботи тривають, а кількість жертв і постраждалих може змінюватися в міру розбору завалів.

"Кожен новий удар посилає одне й те саме повідомлення: Росія не прагне миру. Воно намагається виснажити Україну, тероризувати її народ і зламати його волю", - додала Матернова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Федоров сьогодні проведе переговори щодо передачі Україні ракет до Patriot із запасів партнерів

Масований удар 6 липня

У ніч проти 6 липня 2026 року Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. У столиці працювали сили ППО, однак через падіння уламків і прямі влучання зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони. У Подільському районі частково зруйновано багатоповерховий житловий будинок, на верхніх поверхах були заблоковані люди. Також пошкоджено гаражі, виникли пожежі, зафіксовано падіння уламків.

Станом на ранок відомо про 11 загиблих та щонайменше 46 поранених. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, кількість постраждалих може змінюватися.

Окрім столиці, внаслідок нічної атаки постраждала й Київська область. Там загинули три людини, ще 15 дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємства та інші цивільні об'єкти.